E’ confermato, il Milan ha deciso: “Sarà addio a fine stagione!” | Mercato

L'attualità in casa Milan parla ovviamente della finale di Coppa Italia contro il Bologna, snodo cruciale e fondamentale della stagione rossonera. In caso di successo contro gli uomini di Italiano infatti, i rossoneri si poterebbero a casa il secondo trofeo stagionale - non male per un'annata decisamente negativa nel complesso - ma si assicurerebbero anche la qualificazione alla prossima Europa League. In caso di vittoria del Bologna sul Milan invece, i rossoneri sarebbero costretti a rincorrere una qualificazione europea nelle ultime due giornate di campionato, con il rischio di rimanere anche fuori da tutto o di finire in Conference.