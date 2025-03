Calciomercato, il Milan sogna 5 colpi da urlo: “Tutto vero! 185 milioni per…”

Il prossimo calciomercato estivo sarà tra i più movimentati degli ultimi anni per quanto riguarda il Milan. Il club rossonero infatti passerà attraverso una nuova e decisiva rivoluzione, che comprenderà l'allenatore ma anche tantissimi giocatori. Tutti sono sul mercato, nessuno è intoccabile o incedibile. Anzi, possiamo già dire che tantissimi giocatori rossoneri - tra cui anche alcuni big - diranno addio al Milan in estate. Le cessioni serviranno per svecchiare e rinnovare la rosa, ma anche per mettere insieme un tesoretto davvero importante per i colpi in entrata. E anche da questo punto di vista, parliamo di tanto lavoro da fare.