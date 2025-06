Milan, ora 5 colpi super per Allegri: c’è anche un nome folle! | Calciomercato

Tra l'addio di Reijnders, le spinose situazioni riguardanti Maignan e Theo Hernandez, le voci su Rafael Leao e l'assalto del Napoli per Musah, in questi giorni il calciomercato del Milan si sta muovendo soprattutto in uscita. Una rivoluzione totale e generale, che noi vi avevamo anticipato già in tempi non sospetti nonostante qualcuno evitasse di parlare di un ribaltone così profondo. E invece, si tratta proprio di rivoluzione. Adesso però Massimiliano Allegri si aspetta segnali forti anche dal calciomercato in entrata del Milan e colpi di grande spessore.