Mercato Milan / Scambio di giocatori, Leao in Premier League

Nell'era dei social anche una provocazione rilanciata sulle piattaforme può trasformarsi in realtà. Una realtà che al momento divide la piazza milanista. E tu da che parte stai?

Gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, cantava tanti anni fa Antonello Venditti. E chi siamo noi per contraddire un cantautore del suo calibro? Quindi chi siamo noi per metterci di traverso ad un possibile ritorno di Tonali al Milan?

L’idea è nata quasi come una provocazione, rilanciata sui social da Milan Live, generando una rezione in tutta la tifoseria rossonera, di fatto spaccandola in due, per un semplice motivo. Se da una parte tutti sarebbero felici di riabbracciarlo sotto al Duomo, non tutti sarebbero disposti al sacrificio. Perché, tra costo cartellino ed ingaggio personale, per tramutare la provocazione in realtà non esiste strada diversa della cessione di un big. E allora sareste disposti a vedere Rafael Leao al Newcastle in cambio di Tonali di nuovo nel Milan? E’ questa la domanda delle domande che sta mettendo in crisi più di qualche rossonero.

Dichiarazioni che fanno sognare

L’idea rilanciata sui social si è diffusa a tal punto da far tornare in voga alcune dichiarazioni recenti proprio del centrocampista: “Non chiudo le porte a un ritorno in Italia, anche se adesso sto bene al Newcastle”, tant’è che anche Gianluca Di Marzio precisò che: “Tonali non vuole tornare in Italia, vuole tornare al Milan, che è diverso”. E allora se 2+2 fa 4…

L’ago della bilancia ha solo un nome, anzi due. E due cognomi. Rafael Leao e Massimiliano Allegri. Sarebbe disposto il portoghese ad andare a giocare in Premier League? Probabilmente si. E sarebbe disposto il mister a privarsene pur di avere Tonali il prossimo anno? Se al 4 della somma precedente ci aggiungiamo uno 0 otteniamo 40: le candeline appena spente da Modric. Tonali o no, un calciatore in quel ruolo serve come il pane il prossimo anno.