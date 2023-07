Mercato, Pedullà sgancia la bomba: “Il Milan tenta un colpo folle” | News

Il Milan non si ferma e continua a muoversi concretamente sul fronte del mercato . Un fronte caldissimo, che - oltre alla pesante cessione di Sandro Tonali - ha già prodotto i primi risultati anche in entrata. Ruben Loftus-Cheek è il primo grande acquisto di livello internazionale. E adesso ne sono attesi anche degli altri.

Per quanto riguarda l'esterno destro d'attacco, i rossoneri stanno spingendo forte per Christian Pulisic. Altro giocatore di livello ed esperienza internazionale in uscita dal Chelsea. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già raggiunto un accordo con Pulisic sulla base di un ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Lo statunitense con passaporto croato spinge per vestire la maglia rossonera e attende l'accordo tra i club. Il Milan vorrebbe chiudere intorno ai 15 milioni, i Blues ne chiedono almeno 5 in più. Si tratta, ma le sensazioni sono positive. Oltre a Pulisic però, in queste ore il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato un altro nome enorme e totalmente a sorpresa <<<