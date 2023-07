Mercato Milan | Pioli scatena il terremoto: decisione pesantissima! / News

Il Milan sta regalando a mister Stefano Pioli i primi colpi di questo mercato estivo. Dopo Sportiello , Luka Romero , Loftus-Cheek e Pulisic , in arrivo ora c'è anche Tijjani Reijnders , voluto fortemente e apprezzatissimo proprio dal tecnico rossonero. Ma il calciomercato rossonero dovrà per forza passare anche da molti altri interventi. E, da questo punto di vista, Pioli avrebbe le idee davvero chiarissime sul da farsi.

Non solo grandi colpi in entrata. L'allenatore del Milan infatti sembra più deciso che mai a ribaltare quasi del tutto la formazione del Milan per la prossima stagione. Ma c'è di più. Pioli sarebbe convinto di mandare via tantissimi calciatori rossoneri: chi non fa parte del suo progetto tecnico, quindi, dovrà partire durante questa sessione di mercato. E il tecnico avrebbe anche già stilato la lista completa degli esuberi, con dentro anche alcuni nomi pesanti e importanti. Una lista di ben 12 giocatori da piazzare sul mercato: ecco di chi stiamo parlando <<<