Milan, continuano i contatti con il Valencia per Musah: c’è il rilancio

Il Milan continua a dialogare con il Valencia per quanto riguarda Yunus Musah. Questa la situazione attuale

Il Milanè veramente scatenato sul mercato. Nel giro di pochi giorni il club di via Aldo Rossi si è assicurata le prestazioni di Sportiello, Loftus Cheek, Romero e Pulisic, ma non è finita qui. I rossoneri sono infatti pronti ad accogliere anche Tijjani Reijnders, atteso per la giornata di martedì.