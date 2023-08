Mercato, esplode la bomba che fa tremare il Milan: annuncio pesantissimo

Tra tante cessioni ancora da concretizzare e nuovi colpi in entrata per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, questo mercato estivo del Milan è ancora lontano dal concludersi. Furlani e Moncada infatti hanno ancora tanto da fare, con parecchi fronti aperti. E, in tutto questo, devono anche vedersela con gli imprevisti e i colpi di scena che questo pazzo calciomercato può presentare all'improvviso.