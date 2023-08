Mercato, l’annuncio è clamoroso: “Il Milan valuta un altro colpo folle!” | News

Le prossime saranno le ore di Yunus Musah : manca solo la fumata bianca definitiva, poi il centrocampista statunitense diventerà finalmente un nuovo giocatore rossonero. Nel frattempo, come detto, il Milan si muove su altri tavoli sia per quanto riguarda il mercato in uscita che quello in entrata.

Da questo punto di vista, proprio in queste ultimissime ore, sono spuntate un paio di novità pesantissime e che potrebbero ancora una volta ribaltare completamente il calciomercato del Milan e mischiare le carte in tavola. Basandoci sulle ultime news che stanno rimbalzando in orbita rossonera, ecco cosa starebbe bollendo in pentola ora in casa Milan e cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro <<<