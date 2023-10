Calciomercato, Furlani ribalta l’attacco del Milan: pronte due sorprese! / News

1 di 3

Milan alla ricerca di bomber sul mercato

Due sorprese di mercato per l'attacco del Milan.

E' ufficialmente iniziata la caccia al prossimo centravanti titolare del Milan, che dovrà necessariamente sbarcare a Milano nel corso del prossimo calciomercato estivo. Questa sarà la priorità di mercato dei rossoneri da qui in avanti. Quello del bomber è infatti un colpo che non può e non potrà essere rimandato ulteriormente. Arriverà un profilo molto importante, a prescindere da quello che succederà con Giroud.

Come vi abbiamo anticipato qualche tempo fa però, non è neanche escluso che verranno fatti addirittura due investimenti per l'attacco, in particolar modo se non verrà confermato Luka Jovic. Magari un profilo più esperto e a costi contenuti più un altro più giovane ma comunque molto forte e pronto sin da subito.

I nomi nel mirino del Milan per l'attacco: spuntano due novità

Sul taccuino rossonero sono già finiti tanti papabili attaccanti. Medhi Taremi, 31enne in scadenza con il Porto, potrebbe rappresentare quel profilo di esperienza e che potrebbe arrivare a costo zero. Sulla lista poi anche i vari Jonathan David, Gift Orban, Terem Moffi e altri ancora. Ma in queste ultime ore sono spuntati altri due nomi a sorpresa che sarebbero finiti nelle mire del Milan per rinforzare il proprio reparto offensivo <<<