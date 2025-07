Due colpi top, Di Marzio dà l’annuncio: “Il Milan vuole chiudere!”

Il punto sulle ultime notizie di calciomercato che riguardano il Milan: Jashari caldissimo, ma non solo. I rossoneri lavorano anche su altri tavoli. Ecco le novità raccontate dagli esperti di mercato

Milan-Jashari: l’asse è bollente. I rossoneri hanno accelerato, hanno rilanciato e ora aspettano quella che stavolta dovrà essere veramente la risposta definitiva da parte del Bruges. Jashari è il primissimo obiettivo di calciomercato del Milan, che comunque si sta muovendo anche su altri fronti caldi. Ma andiamo con ordine.

Milan, colpo Jashari: i dettagli dall’esperto di calciomercato

Della telenovela Jashari ha parlato in queste ultime ore anche il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito ufficiale ha rivelato: “I rossoneri voglio chiudere per il centrocampista del Bruges: rimodulata l’ultima offerta. Contatti continui tra Milan e Bruges: i due club stanno cercando l’intesa definitiva per Jashari. Dopo aver rimodulato ultima offerta i rossoneri contano di chiudere la trattativa nei prossimi 2-3 giorni. Il giocatore continua a spingere per il trasferimento e non è stato convocato per il ritiro della squadra belga. I contatti proseguono continuamente e i rossoneri contano di chiudere l’operazione”. Le prossime saranno dunque ore decisive per il centrocampista svizzero. Come detto però, il Milan sta lavorando pure su altri obiettivi di calciomercato, anche con qualche nuova sorpresa sul tavolo.

Non solo Jashari: nuovi obiettivi di mercato del Milan

Un’altra grande priorità per i rossoneri è ovviamente il terzino destro. In questo caso, il nome in cima alla lista di Tare è quello di Doué dello Strasburgo, che però chiede una cifra molto alta. Occhio dunque alle possibili alternative al francese. Di questo ha parlato un altro grande esperto di calciomercato come Gianluigi Longari, che su Sportitalia.it ha sottolineato che ci sarà “un nuovo tentativo per Guela Douè, ovvero il target principale per la corsia difensiva di destra. Lo Strasburgo è conscio del potenziale del suo gioiello, e di conseguenza poco propenso a fare sconti rispetto alla richiesta di partenza da 30 milioni. Anche per questo motivo, fioccano le proposte di intermediari sulla scrivania di Igli Tare in relazione a profili alternativi, al momento non ancora approfonditi. Gli ultimi in ordine di tempo, quelli di Zakaria El Ouahdi del Genk e di Jon Aramburu della Real Sociedad”. Attenzione dunque ai possibili nomi nuovi e a sorpresa per la fascia destra rossonera.