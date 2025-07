Doppio colpo Milan! Pedullà conferma: “Io vi dico che…” | Calciomercato

L'inizio della nuova stagione e del ritiro rossonero è sempre più vicino e il Milan continua a lavorare su più fronti per centrare alcuni importanti colpi di calciomercato da consegnare a mister Allegri . In questo momento la priorità di Tare e soci rimane il centrocampo, con Ardon Jashari come target numero uno sulla lista.

A tal proposito, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato importanti aggiornamenti su X, scrivendo: "Jashari-Milan: nuovi contatti già durante il weekend per capire. Non era la Juventus a maggio la squadra più attenta a lui, Tare ci stava lavorando con gli agenti ancor prima del suo insediamento. Esattamente come non era prioritario Xhaka che veniva dato a un passo, proprio quando il Milan aveva virato su Ricci". Insomma, si continuerà a battere su questa pista anche nelle prossime ore, che potrebbero risultare decisive per il colpo Jashari. Ma nel frattempo il Milan si sarebbe mosso concretamente anche per un altro grande colpo di calciomercato, come confermato sempre da Pedullà: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli in merito <<<