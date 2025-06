Bomba Di Marzio in diretta: “Il Milan sicuramente prenderà…” | Calciomercato

Tantissima carne al fuoco per quanto riguarda il calciomercato del Milan. A fare il punto della situazione è stato il noto giornalista Gianluca Di Marzio, che in diretta su Sky ha fatto una panoramica di tutti i movimenti dei rossoneri in questo momento. Partiamo dal colpo Modric: "Non è stato possibile far fare le visite mediche al croato perché dovrà giocare con la sua nazionale il 6 e poi il 9. Quindi, nonostante ci sia un accordo di massima, con Modric che ha dato l'ok verbale a Igli Tare e al Milan, la firma arriverà solo da martedì prossimo in poi. Ma non è in discussione che Modric alla fine giocherà con il Milan". Detto questo, l'esperto di calciomercato ha poi svelato altre pesantissime novità sui movimenti del Milan <<<