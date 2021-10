Calciomercato Milan, il Diavolo in corsa con altre italiane

Noussair Mazraoui, il terzino destro della nazionale marocchina, è in scadenza di contratto con la sua attuale squadra, l'Ajax. il classe '97 africano potrebbe essere un parametro zero che farebbe gola a molti club europei. Il giocatore permetterebbe loro di fare proprio il cartellino di un talento giovane e con grandi abilità difensive e offensive. Su di lui si sono già puntati gli occhi di due grandi club italiani, oltre il Milan, cioè la Juventus e la Roma. tutti e due i club potrebbero così ampliare il proprio comparto difensivo e rafforzare la propria rosa. Anche il Milan potrebbe rinforzare il comparto terzini, forse il più carente in una squadra praticamente perfetta.