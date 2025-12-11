Colpo totalmente a sorpresa: il Milan ci pensa: “È stato proposto” / Mercato

Arrivano notizie inattese in merito alle prossime mosse della società rossonera in sede di calciomercato: ecco l’ultimo nome entrato in lista

Un difensore, un esterno a tutta fascia a destra e un attaccante. Il ritornello è sempre lo stesso dalle parti di via Aldo Rossi, dove sono chiare le richieste avanzate da Allegri. Il Milan ha tutto l’interesse ad accontentare il proprio allenatore, anche in vista di una corsa scudetto che sembra a questo punto essere più viva che mai. Attenzione, però, anche alle novità in vista dell’estate.

Nel mirino del Milan, infatti, potrebbe finire un nome a sorpresa. Un profilo che conosce bene la Serie A e che è oggi in scadenza con il proprio club. È stato infatti proposto a Tare, forse anche per i buoni rapporti con l’entourage del giocatore, Adam Marusic. Il montenegrino per ora non vede spiragli per il rinnovo con i biancocelesti e potrebbe liberarsi a zero a giugno. Ma è un profilo che può davvero far comodo ad Allegri?

L’identikit è quello richiesto in effetti dal tecnico del Milan. Le caratteristiche sono ben diverse da quelle di Saelemaekers, certo, però Marusic porterebbe in rossonero esperienza e duttilità, anche se negli ultimi anni ha giocato più da terzino che da quinto. L’occasione di mercato è però evidente: Tare ci pensa, consapevole che ci sarà tempo eventualmente per finalizzare la trattativa. Molto dipenderà anche dal verdetto di Allegri, ma la pista va tenuta d’occhio.