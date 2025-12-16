Colpaccio Milan, Tare sogna un nome dalla Serie A / Calciomercato

Tante l3 opzioni sul tavolo del direttore sportivo rossonero: l’ultima porta nel campionato italiano con un profilo che fa sognare Allegri

Priorità chiare in casa Milan dopo i colloqui di queste ultime settimane con Allegri. I rossoneri, che continuano a correre veloci in campionato, non hanno alcuna intenzione di rallentare. Per questo Tare e Moncada hanno assicurato al tecnico che sarà accontentato per quanto possibile durante l’imminente finestra invernale di calciomercato.

Tre del resto sono le richieste avanzate da Allegri: un difensore, un attaccante e un esterno a destra. Occhio però alle possibilità novità in caso di cessioni da parte del Milan. Tra gli altri, in tal senso, si sta parlando molto di Loftus-Cheek, che potrebbe lasciare i rossoneri per cercare spazio altrove in vista del Mondiale. E, se ciò dovesse accadere, Tare sogna un colpaccio dalla Serie A.

Nel mirino del direttore sportivo del Milan, infatti, è finito il nome di un calciatore che piace a diverse società, in Italia e non solo. Il riferimento è a quel Giovanni Fabbian che si sta facendo apprezzare con la maglia del Bologna. Il profilo si sposa perfettamente con la filosofia societaria del club rossonero, con Tare che sta spingendo per farsi trovare pronto all’affondo in caso di addio di Loftus-Cheek a gennaio.