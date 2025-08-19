Colpaccio Milan, Pedullà è sicuro: "Io vi dico che..." | Calciomercato

Il Milan continua a lavorare per chiudere al meglio il proprio calciomercato estivo: ecco le ultime news dal noto esperto Alfredo Pedullà

I giorni passano e il tempo stringe: il Milan sa che manca sempre meno alla fine di questo calciomercato estivo, ma c’è ancora del lavoro da fare. E non parliamo di semplici dettagli o di operazioni di secondo piano. Allegri chiede (almeno) un ultimo grande colpo in attacco: serve il centravanti titolare del Milan. Insomma, non un elemento qualsiasi. Anzi.

Tare – come ammesso anche da lui stesso prima della partita contro il Bari – è al lavoro su diversi profili. I primissimi sulla lista del Ds rossonero sono sempre i soliti noti: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Ci sono grandi differenze tra i due, sia economiche che di preferenze, oltre che tecnico-tattiche.

Per Hojlund le condizioni economiche riguardanti l’ingaggio sarebbero più favorevoli, ma c’è da trovare la quadra con il Manchester United e convincere il giocatore a trasferirsi. Vlahovic invece è e rimane sempre il preferito in assoluto di Max Allegri, ma l’ingaggio spaventa. E in tutto questo, ovviamente, non si escludono anche altre piste alternative, ma attualmente ancora in secondo piano rispetto a questi due. A tal proposito, attenzione alle ultime news rivelate dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà su X.

Via Okafor, il Milan punta al colpaccio di calciomercato in attacco

Con Okafor al Leeds, i rossoneri incrementano ancor di più il proprio tesoretto da poter reinvestire subito sul mercato in entrata. Pedullà infatti sottolinea: “Okafor-Leeds: altra liquidità in cassa per fare una scelta giusta e non sbagliare la mossa sull’attaccante”. E proprio sul colpaccio in attacco, il giornalista spiega: “Sull’attaccante del Milan sono stati scritti, detti e fatti 20 nomi (addirittura Nunez), alcuni mai davvero contattati. Ma da inizio giugno – come anticipato – i contatti tra Vlahovic e Allegri sono fitti. Il gradimento è reciproco, vedremo se ci saranno le condizioni. Hojlund resta un’idea (da ieri anche del Napoli) che va seguita, ma non riscalda Allegri quanto Vlahovic“. Il duello per l’attacco rossonero è aperto: a breve però dovrà essere scelto e portato a Milano il prossimo centravanti titolare del Milan. E Allegri, come vi avevamo anticipato, la sua preferenza l’ha già data.