Colpaccio Milan, Mediaset conferma: “Tare vuole chiudere!” | Calciomercato

Il calciomercato del Milan sta entrando in una fase molto calda. All'orizzonte infatti si sta materializzando la nuova stagione, con il ritiro rossonero previsto per il 7 luglio. Entro quella data Tare vorrebbe regalare ad Allegri nuovi rinforzi, oltre a Luka Modric - che però si unirà al Milan dopo il Mondiale per Club - e Samuele Ricci, in arrivo dal Torino. Contestualmente, si lavorerà molto anche sul fronte delle uscite per snellire la rosa, piazzare gli esuberi e racimolare un ulteriore tesoretto molto importante da poter reinvestire proprio sul mercato in entrata. Anche perché di obiettivi importanti il Milan ne ha ancora tanti da centrare. Uno in particolare è in cima alla lista di Tare e si sta facendo sempre più caldo proprio in queste ultime ore: ecco le ultime news in merito direttamente da SportMediaset <<<