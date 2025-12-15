Ciao Milan, me ne vado: l’annuncio che spiazza Allegri / Calciomercato

Arrivano importanti novità per quanto riguarda le mosse dei rossoneri sul mercato: un calciatore è pronto a salutare già a gennaio

Acquisti ma non solo. Lavora su un doppio binario il Milan in vista di gennaio. La squadra è rimasta con una sola competizione, escludendo la Supercoppa, e per questo Allegri punta a costruire uno zoccolo duro con cui inseguire il sogno scudetto. Per farlo serviranno alcuni rinforzi al tecnico rossonero, che vuole fare affidamento totale su un gruppo di 15-16 giocatori per rincorrere il titolo. A rovinare i suoi piani, però, arriva un annuncio a sorpresa.

Uno dei calciatori individuati da Allegri all’interno del gruppo per rincorrere lo scudetto, infatti, potrebbe andar via. Il calciatore in questione è Ruben Loftus-Cheek, che sogna ancora una chance in vista del Mondiale della prossima estate e per questo vorrebbe avere più minutaggio di quello trovato finora al Milan. Però questo l’inglese è pronto a chiudere la cessione a Tare, con una squadra già alla finestra.

Loftus-Cheek, infatti, fa gola a diversi club. Uno, però, in particolare trova l’apprezzamento anche del calciatore. La squadra è in questione è la Lazio, dove l’inglese ritroverebbe anche Maurizio Sarri, tecnico che lo ha estremamente valorizzato al Chelsea. Il centrocampista ha già dato la sua disponibilità al trasferimento, da valutare le potenzialità economiche dei biancocelesti e soprattutto la posizione del Milan. Non solo per quanto riguarda Allegri, che non vorrebbe rinunciare al calciatore, ma anche per quanto riguarda Tare, restio a rinforzare il suo ex club.