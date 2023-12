Cardinale ribalta il Milan: nuova formazione e nuovo allenatore per il 2024! / News

La nuova formazione del Milan per il 2024.

Il Milan ha bisogno di aprire un nuovo ciclo ed è proprio questo che vuole fare in vista della prossima stagione. Il club rossonero vuole cambiare, rinnovare, dare un taglio al passato e ricominciare per guardare al futuro con nuove speranze. Questa stagione sta confermando il fatto che il ciclo di Pioli al Milan è ormai terminato. Se non da subito, sicuramente il prossimo anno ci sarà un nuovo allenatore sulla panchina rossonera.