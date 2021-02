Calciomercato Milan – Pazza idea Belotti: “Maldini lo può prendere subito!”

MILANO – L’attacco del Milan, per il momento, funziona. Capeggiato dalla personalità tecnica, fisica e caratteriale di Zlatan Ibrahimovic, il reparto offensivo rossonero è sicuramente in buone mani. Paolo Maldini e Frederic Massara però guardano già al futuro. Ed ecco che c’è un nome che sta prepotentemente ritornando tra i papabili nuovi 9 del Milan, quello di Andrea Belotti. Dopo la bomba lanciata una settimana fa dal noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, sono arrivate le dichiarazioni di Urbano Cairo, patron del Torino:

“Belotti è un giocatore che è con noi dal 2015, quando lo acquistai dal Palermo, abbiamo rinnovato il contratto già una volta. C’è tutta la volontà di rinnovare da parte nostra, facendo delle proposte molte vantaggiose. Chiaro, lui deve essere convinto e spero che lo sia. Il rapporto con lui è buonissimo, l’importante è che sia anche lui contento, indipendentemente dagli andamenti.” Gli ha fatto eco Davide Vagnati, direttore sportivo del club granata: “Per noi Belotti è un giocatore fondamentale, le porte del Torino saranno sempre aperte. Dovremo cercare di continuare il rapporto con lui, ci siederemo per cercare di capire quali sono le esigenze del nostro capitano”.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dunque, sono tante le società che stanno tenendo d’occhio la situazione del Gallo, ma è in primis il Milan che sembra voler e poter fare la voce grossa sulla concorrenza (soprattutto estera, con club della Liga e Premier League in corsa). Il Torino farà di tutto per fargli firmare il rinnovo e spera di farlo in tempi brevi perché altrimenti sarà difficile trattenerlo, con la possibilità di vederlo andar via a costo zero nel 2022. È concreta, di conseguenza, la possibilità che il Milan, a fronte di un’offerta sui 30 milioni di euro, possa già provare a portarsi Belotti a casa già la prossima estate. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<