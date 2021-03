Calciomercato Milan – Rinnovo o addio, si decide in questi giorni: “Maldini deve chiudere”

MILANO – Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora tutto da scrivere. E questo per il Milan può essere un problema. Dopo qualche anno fra luci e ombre infatti, il turco è oggi uno degli uomini simbolo del club rossonero. La sua storia lo vede ormai nel lontano luglio 2017, a 23 anni, acquistato dal Milan per 22 milioni di euro. Esordisce in Serie A il 20 agosto nella vittoria esterna contro il Crotone (0-3). Realizza il primo gol con i rossoneri il 14 settembre successivo, andando a bersaglio nel 5-1 contro l’Austria Vienna nella fase a gironi di Europa League. Sulla panchina rossonera c’era Gennaro Gattuso. Insomma, da quel momento di acqua ne è passata sotto i ponti.

LE PAROLE DI CHI LO ACQUISTO’ E IL PENSIERO DI MASSARA – Colui che al tempo lo acquistò, Massimiliano Mirabellli, si è proprio recentemente espresso così su di lui ai microfoni da Tele Lazio Nord: “Kessie e Cahlanoglu i miei migliori acquisti. Le loro qualità credo che possiate ammirarle soprattutto ora. Il più grande rimpianto invece, è che non sono riuscito a portare né prima in nerazzurro, né poi in rossonero, Aubameyang”. Ora il futuro di Calhanoglu è nuovamente da scrivere. Massara sembra avere pochi dubbi: “Rinnovo Calhanoglu? Continua il dialogo che ci auguriamo possa arrivare a una felice conclusione di questa negoziazione. Siamo consapevoli del valore di questi giocatori e stiamo facendo degli sforzi grandi per arrivare a un accordo. Speriamo si risolva presto e si continua a discutere. Lo stesso vale per Donnarumma”.

IL FUTURO INCERTO – La partita del rinnovo si gioca tutto a questo punto sulla definizione dei bonus. Ciò per venire incontro alle richieste sia del club che dell’entourage di Calhanoglu. Si può chiudere intorno ai 4,5 milioni di euro di ingaggio a stagione, con bonus che facciano arrivare la cifra complessiva sui 5 milioni che chiede il turco. A complicare le cose le tante offerte estere che stuzzicano il numero 10 rossonero e che potrebbero complicare tutto il lavoro svolto sino ad ora dalla dirigenza milanista. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<