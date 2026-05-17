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In attesa della conclusione della stagione e di capire se il Milan giocherà la Champions League oppure no, iniziano già a delinearsi quelle che potrebbero essere alcune opportunità di mercato. Si è parlato molto di Leon Goretzka per il centrocampo, ad esempio. Per la difesa invece, oltre a Mario Gila, altro nome ricorrente, c’è un giocatore che potrebbe tornare d’attualità: stiamo parlando di Joe Gomez del Liverpool.

Si tratta di un nome che di sicuro non suonerà nuovo nell’ambiente Milan, dato che nella scorsa finestra estiva il club rossonero è stato vicinissimo ad aggiudicarselo negli ultimissimi giorni di mercato. Alla fine non se ne fece nulla, più che altro per mancanza di tempi tecnici, con il Liverpool che non riuscì a trovare in tempo il sostituto e quindi non fece partire Gomez verso in direzione Milano.

Joe Gomez possibile occasione low cost

In merito al centrale inglese classe ’97, l’esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il proprio canale YouTube, ha recentemente raccontato che sarà un’opportunità di mercato interessante per diversi club anche nella prossima campagna estiva. Essendo in scadenza nel giugno 2027, potrebbe essere acquistato anche ad un prezzo piuttosto conveniente, ed è un nome che andrà tenuto attentamente d’occhio anche in chiave

A meno di partenze, difficilmente arriverà più di un centrale ed è per questo che il Milan dovrà valutare attentamente ogni profilo. Tuttavia, se Gila costa parecchio, sui 25 milioni, Gomez potrebbe rappresentare un’alternativa interessante da tenere in considerazione per una cifra più bassa, intorno ai 10 milioni.

Rappresenta un usato sicuro che può portare anche esperienza, venendo da un club come il Liverpool e avendo giocato la Champions League per tanti anni. Ai Reds non è quasi mai stato una prima scelta, ma nel tempo ha comunque collezionato tante presenze mostrando una certa solidità.

Attendiamo il finale di stagione e poi vedremo se davvero Joe Gomez tornerà a essere un nome caldo in ottica Milan.