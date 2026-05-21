L’affare per Jean-Philippe Mateta al Milan, come tutti sappiamo, è naufragato verso la fine del mercato di gennaio, col Milan non convinto delle condizioni del ginocchio del giocatore e che ha deciso di non portare avanti l’operazione. Un’operazione che era praticamente chiusa sia per l’accordo col Crystal Palace che con il giocatore e i suoi agenti. L’operazione Mateta, tra l’altro, è stata anche motivo di discussione interna tra dirigenza e allenatore, perché sarebbe stata un’operazione impostata dall’AD Furlani in autonomia, non concordata col tecnico, con anche un bell’esborso economico da circa 35 milioni. Soldi che sempre a gennaio erano stati negati al DS Tare che, infatti, come rinforzo per Allegri ha portato solo Fullkrug.

L’attaccante francese, nel giro di un paio di mesi, si è ristabilito del tutto e ha ripreso a giocare con continuità col Crystal Palace. Tra l’altro, è anche arrivato in finale di Conference League che giocherà la prossima settimana contro il Rayo Vallecano. Ma soprattutto è riuscito a strappare anche una prestigiosissima convocazione con la Nazionale Francese e sappiamo tutti quanto sia difficile, vista la concorrenza e la quantità di scelta che il CT Didier Deschamps aveva soprattutto davanti. Se ha scelto Mateta è sicuramente per le qualità del giocatore e anche per una tenuta fisica ritrovata e che non preoccupa minimamente.

Mateta avrebbe di sicuro fatto comodo anche al Milan per questo finale di campionato.

Schira: il Milan può tornare su Mateta

Potrebbe comunque non essere detta l’ultima parola sul tema. Secondo quanto riportato recentemente dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, la pista potrebbe riaprirsi in vista della sessione estiva. Sappiamo già infatti che ilandrà nuovamente alla ricerca di un centravanti con caratteristiche simili a quelle del francese ed è per questo che il nome potrebbe tornare d’attualità.

Secondo Schira, Mateta sarebbe in uscita dal Crystal Palace e, al termine del Mondiale con la Francia, cercherà una nuova sistemazione. È lecito pensare infatti che un calciatore che a giugno compirà 29 anni sia alla ricerca di un club che gli consenta di fare il salto di qualità e vivere una nuova esperienza dopo diversi anni in Premier League ad alto livello. Per questo motivo a gennaio Mateta aveva scelto il Milan. Chissà, magari entrambe le parti potrebbero riprovarci nel mese di giugno. Anche se, per dovere di cronaca, dobbiamo dire che in casa Milan ci sono parecchi nomi sul tavolo per l’attacco e, almeno per il momento, nessuno sembra aver preso davvero il largo sugli altri.