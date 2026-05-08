Nonostante il nodo qualificazione in Champions League sia ancora da sciogliere, è già a buon punto la pianificazione del mercato rossonero, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, tra obiettivi e possibili cessioni. In attesa di capire quale sarà la decisione di Modric, che fa storia a sé e dipende molto anche dalla Champions, l’attenzione si sposta sul discorso mezzali. I possibili partenti sono due: Fofana e Loftus-Cheek, e per questo altrettanti dovrebbero essere anche gli acquisti.

Il primo nome, si sa, è quello di Leon Goretzka, in cima alla lista. Un profilo che ha convinto tutti sia per l’eventuale operazione favorevole a parametro zero, sia per qualità ed esperienza che aggiungerebbe alla rosa.

L’altra alternativa, seppur costosa, è Ismael Koné del Sassuolo. Anche lui è un giocatore che piace molto alla dirigenza e soprattutto a mister Allegri. È un po’ il prototipo della sua mezzala: alto, forte fisicamente, tanta corsa e anche buone capacità di inserimento e una discreta affinità col gol.

Poi c’è un altro nome che, per chi ha seguito la campagna acquisti rossonera della scorsa estate, non suonerà nuovo: quello di Javi Guerra del Valencia.

Javi Guerra resta un’opzione per il centrocampo

Ilha seguito a lungo questo giocatore negli ultimi due anni. La scorsa estate è stato per diverso tempo uno dei primi obiettivi, ma poi alla fine il club ha deciso di puntare su. Un colpo che non ha brillato quest’anno ma che il Milan cercherà comunque di valorizzare nella prossima stagione.Tornando a, potrebbe tornare a essere un’alternativa da tenere d’occhio anche quest’anno. Come abbiamo già fatto capire, anche in questo caso non è il primo della lista, ma qualora uno dei nomi menzionati prima dovesse saltare oppure se ilnon dovesse entrare in Champions e ridimensionare un po’ anche i propri obiettivi, alloratornerebbe prepotentemente d’attualità.

Magari è meno pronto rispetto agli altri due, ma come profilo piace comunque alla dirigenza. È molto giovane, compirà 23 anni la prossima settimana e anche lui è una mezzala abbastanza completa, alto 1,88 e con una buona fisicità. L’unica cosa è che quest’anno non sta disputando una stagione brillantissima, sicuramente sta anche risentendo del fatto che il Valencia non stia facendo un granché bene in Liga.

Pur essendo per ora solo un'alternativa nella lista del Milan, Javi Guerra resta comunque un’operazione difficile. In primis perché ha un contratto fino al 2029 col Valencia, che gli ha fatto firmare il rinnovo proprio l’anno scorso, nel momento in cui il Milan decise di virare su Jashari, e c’è anche una clausola da 100 milioni.

Ovviamente la valutazione più realistica del giocatore è sui 25 milioni, tuttavia vista anche la giovane età e il rinnovo recente sarà difficile strapparlo al Valencia.

Javi Guerra resta comunque un nome da tenere in considerazione in chiave Milan. Vediamo prima se a centrocampo ne partirà solo uno oppure due e, soprattutto, se il Milan andrà in Champions oppure no. A quel punto si potrà ragionare più concretamente anche sulla probabilità dei singoli acquisti.