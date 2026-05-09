È ormai noto da qualche tempo: Leon Goretzka è il primo obiettivo per il mercato del Milan per quanto riguarda il centrocampo. La mezzala tedesca si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco e sceglierà la sua prossima squadra prima dell’inizio del Mondiale. In questo senso le prossime settimane saranno decisive. Tuttavia, in ottica Milan occorre prima attendere l’eventuale qualificazione in Champions League, fattore che sarebbe fondamentale nella corsa a Goretzka, per cui c’è tanta concorrenza.

Negli ultimi giorni dell’interesse del club rossonero per Goretzka ne hanno parlato anche fuori dall’Italia. In particolare, secondo il portale ESPN Deportes, il Milan sarebbe addirittura ad un passo dal raggiungere un accordo con il centrocampista tedesco e i suoi agenti. Vero che c’è l’interesse, ma probabilmente la trattativa non è ancora in una fase così avanzata. Facciamo dunque il punto partendo dall'analisi di Matteo Moretto.

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Moretto fa chiarezza sulla trattativa Goretzka

Ad intervenire sul temaè stato anche il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto che, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto recentemente chiarezza sullo stato attuale della trattativa.Secondo Moretto, infatti, al momento non ci sarebbero grosse novità rispetto alle scorse settimane. Sono ancora in sospeso diversi dettagli economici in merito al contratto del giocatore, che possiamo definire assolutamente rilevanti per il proseguo della trattativa. Non sono infatti note le commissioni richieste dagli agenti, l’ammontare dei bonus alla firma richiesti dal giocatore e nemmeno le cifre dell’ingaggio.

Per questo, al momento, possiamo dire soltanto che il Milan è fortemente interessato ma non ancora così vicino come invece raccontato da ESPN, anche perché passi in avanti concreti sull’eventuale accordo economico non ne sono ancora stati fatti. In più Moretto ha parlato anche della forte concorrenza dell’Atletico Madrid, altro club molto interessato al giocatore e pronto a dare del filo da torcere ai rossoneri.

Ora però per il Milan la priorità deve essere soltanto il raggiungimento del posto in Champions League, senza il quale probabilmente non sarebbe nemmeno possibile sedersi davvero al tavolo della trattativa.