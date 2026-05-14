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Il mercato del Milan in questo momento è totalmente in standby. Chiaramente, prima di poterlo impostare, ci sono parecchie situazioni da sciogliere. Innanzitutto c’è da capire come si piazzerà in campionato: queste ultime due gare saranno vitali. Fare la Champions oppure no cambia infatti radicalmente i piani di programmazione della rosa.

Ma soprattutto, ad oggi, la situazione societaria del Milan è totalmente nel caos. Non è ancora noto se i dirigenti che stanno guidando il club attualmente saranno confermati anche per il prossimo anno, e lo stesso discorso vale per l’allenatore. C’è anche la possibilità di una vera e propria tabula rasa, che potrebbe persino essere necessaria viste le profonde divisioni interne presenti al momento.

Tornando però al discorso legato alla rosa, sappiamo già che indipendentemente da chi sarà l’allenatore e da chi saranno i dirigenti, il Milan sul mercato dovrà investire su un centravanti. È uno degli acquisti che servono assolutamente per rinforzare la rosa. A questo proposito potrebbe tornare d’attualità un giocatore che è stato accostato al Milan più volte durante le scorse sessioni di mercato: Serhou Guirassy.

Un profilo ideale per le esigenze del Milan

Parlando di, dalla Germania, in particolare da Sky Sport DE, è stata diffusa la notizia secondo la quale il giocatore vorrebbe lasciare ila fine stagione. Come profilo non può che stuzzicare il. È un giocatore affidabile, non più giovanissimo, ha 30 anni, ma integro fisicamente e con caratteristiche che mancano attualmente alla rosa rossonera.

Con il fatto che Fullkrug non verrà riscattato, al Milan serve proprio un centravanti alto, forte fisicamente e che dia garanzie dal punto di vista realizzativo. Oltre a questo è anche un giocatore già navigato: non avrebbe troppo senso prendere una scommessa per un ruolo così delicato. I gol dei centravanti mancano da tempo ai rossoneri e Guirassy ha sempre garantito numeri importanti. Nella stagione in corso ha segnato ben 16 reti in 32 partite di campionato, più altri 4 gol prestigiosi in Champions League. A questi se ne aggiunge anche uno in Coppa di Germania per un totale di 21 reti di bottino stagionale niente male.

La sua vera stagione d’oro, però, è stata quella precedente 2024/2025 sempre col Borussia Dortmund: ben 21 reti in campionato in sole 30 partite, più 13 gol in 14 partite di Champions. Numeri che avevano fatto schizzare la sua valutazione alle stelle durante la scorsa campagna estiva, motivo per cui il Milan non se lo è potuto permettere. In vista della prossima estate, però, se davvero la volontà del giocatore sarà quella di partire, allora la situazione potrebbe essere ben diversa e, indipendentemente da chi guiderà il Milan, il suo nome potrebbe tornare concretamente d’attualità.