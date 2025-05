Calciomercato Milan, colpo di scena improvviso: “Contatti avviati con…”

In casa Milan il tema relativo al calcimercato sta prendendo sempre più importanza. Più passano i giorni e più ci avviciniamo infatti alla prossima sessione estiva di mercato. E stando a quanto ci risulta, sarà una finestra davvero movimentata per il club rossonero. Certo, in questo momento l'attualità costringe il Milan a pensare soprattutto all'appuntamento contro il Bologna nella finale di Coppa Italia. Ma a prescindere da coma andrà a finire, il Diavolo cambierà tanto. Forse tantissimo. A partire dall'allenatore (occhio ad Allegri e a Sarri , ma non solo), passando per la scelta sul direttore sportivo, finendo appunto con il calciomercato.

A tal proposito, sono tantissime le novità che stanno circolando in ambiente rossonero negli ultimi tempi. Si parla di possibili cessioni di una certa importanza, utili sia per chiudere un ciclo arrivato ormai al termine, sia per racimolare un tesoretto importante da reinvestire sul mercato in entrata, visto che il Milan non potrà contare sugli introiti della prossima Champions League. Ma non sono comunque esclusi colpi da novanta, qualora si presentasse l'occasione giusta. In questo senso, attenzione a un nome da urlo per il quale il Milan avrebbe addirittura già avviato i primi contatti <<<