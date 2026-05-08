Non solo Robert Lewandowski. Nella missione italiana del noto agente Pini Zahavi, oltre al polacco sarebbe stato proposto anche un altro giocatore: stiamo parlando di David Alaba, difensore centrale austriaco del Real Madrid.

Sappiamo infatti che nei giorni scorsi l’agente Zahavi è stato in Italia, in particolare a Milano, per curare gli interessi dei suoi assistiti. Durante la sua permanenza avrebbe parlato anche con due club italiani, in particolare Juventus e Milan, due società che, anche se defilate e non ancora pienamente convinte, sono potenzialmente interessate a Lewandowski. Ma non si sarebbe parlato soltanto del polacco. Zahavi avrebbe proposto anche un altro giocatore in scadenza a giugno: David Alaba appunto.

Alaba ha 33 anni, un’età che gli permette ancora di essere calcisticamente efficace, in più c’è il fatto che sarà disponibile a parametro zero dato che il Real Madrid ha deciso di non rinnovargli il contratto. Questo lo rende un nome interessante anche in chiave Serie A. Siccome sappiamo già che il Milan ha in mente di rafforzare la rosa anche con giocatori esperti e dal curriculum internazionale, Alaba potrebbe fare al caso dei rossoneri?

Alaba, occasione o azzardo per il Milan?

Con la premessa che senza la Champions ilnon andrà a fare questo tipo di trattative, mettiamo però che venga raggiunta: il nome dinon è probabilmente uno di quelli che potrebbero stuzzicare maggiormente il club rossonero. Se da un punto di vista tecnico non si discute un giocatore di caratura internazionale che ha vinto tanto sia con ilche col, i problemi sono legati principalmente alla tenuta fisica e ai costi.

Il vero motivo per cui il Real Madrid non gli rinnoverà il contratto è infatti la fragilità e la propensione agli infortuni che ha avuto negli ultimi anni. Pochissime le presenze in campo quest’anno: 14 totali tra campionato e coppe. Un giocatore che, a forza di infortuni, ha perso anche lo smalto dei tempi migliori ed è spesso finito in panchina.

Una nuova avventura potrebbe rilanciarlo, è vero. Un difensore centrale con capacità tecniche notevoli e una grande abilità nel difendere alto grazie alla sua velocità non è facile da trovare in giro. Tuttavia, chiunque lo andrà a prendere dovrà considerare appunto le condizioni fisiche ma anche i costi.

Più di 20 milioni annui il suo ingaggio col Real, che nel 2021 lo andò a prendere in scadenza dal Bayern quando era nel prime della carriera e, per aggiudicarselo, dovette offrirgli un contratto stellare. Alaba oggi è il terzo giocatore più pagato della rosa del Real Madrid dopo Mbappé e Vinicius.

In chiave Milan lo reputiamo molto difficile, ma resta una pista interessante. In caso di qualificazione in Champions, colpi di questo tipo servono per far fare il salto di qualità alla squadra. Non è detto che possa essere proprio Alaba, ma resta un nome da tenere d’occhio da qui a fine stagione, visti anche i buoni rapporti con l’agente Zahavi.