Il futuro di Rafael Leao torna a essere uno dei temi più delicati in casa Milan. Non potrebbe essere altrimenti, dopo una stagione complicata, chiusa senza qualificazione alla prossima Champions League e con tanti interrogativi ancora aperti. Il portoghese resta uno dei giocatori più importanti della rosa rossonera, forse il più riconoscibile a livello internazionale, ma attorno a lui il clima non è più sereno come in passato.

Il Milan ascolta, ma solo davanti a offerte importanti

Marco Guidi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto su una situazione che al momento resta fluida. Leao ha un contratto fino al 2028, ha soltanto 26 anni e, almeno sulla carta, rappresenta ancora un patrimonio tecnico ed economico enorme per il Milan. Eppure l’ultima stagione ha lasciato qualche segno. Non tanto per i numeri in assoluto, quanto per il rendimento discontinuo, soprattutto nella parte finale, condizionata anche da alcuni problemi fisici.

È in questo contesto che il Milan avrebbe aperto alla possibilità di ascoltare eventuali offerte. Non una decisione già presa, sia chiaro. Più che altro una valutazione: davanti a una proposta davvero importante, il club rossonero potrebbe sedersi al tavolo. Anche perché senza Champions cambiano inevitabilmente prospettive, conti e strategie di mercato.

Il Galatasaray ci prova, ma Rafa non apre all’addio

Qualcosa, intanto, si è già mosso. Dalla Turchia sono arrivati segnali concreti, con il Galatasaray particolarmente interessato. Il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da circa 10 milioni netti a stagione per convincere l’attaccante. Una cifra importante, di quelle che normalmente fanno riflettere. Ma Leao, almeno per ora, non sembra intenzionato ad aprire a questa soluzione.

Il portoghese avrebbe già comunicato a Zlatan Ibrahimovic, oggi figura centrale nell’area sportiva rossonera, la sua volontà di restare al Milan. La sua idea è chiara: provare a rialzarsi lì dove è cresciuto, lì dove è diventato uno dei simboli della squadra negli ultimi sette anni. Anche se il rapporto con San Siro, negli ultimi mesi, è diventato più pesante.

Il messaggio social e la voglia di riscatto

I mugugni, i fischi, la sensazione di essere finito spesso nel mirino dei tifosi: tutto questo Leao lo ha sentito. Non a caso, dopo la fine della stagione, l’attaccante ha affidato a Instagram un messaggio molto personale. Ha parlato di un periodo difficile, capace di metterlo alla prova sul piano fisico e psicologico, ringraziando chi gli è stato vicino e augurandosi che il Milan possa tornare presto a vivere momenti di gioia e successi.

Parole che sembrano andare in una direzione precisa. Leao vuole ripartire dal Milan e trasformare i fischi in applausi. Ma adesso bisognerà capire cosa vorrà fare davvero il club. Perché la volontà del giocatore conta, certo. Però se il Milan dovesse decidere di spingere in maniera decisa verso una cessione, allora lo scenario potrebbe cambiare rapidamente.