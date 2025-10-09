Bernardo Silva al Milan: poco fa l’annuncio improvviso!

Tare e Allegri starebbero sognando un altro colpaccio di calciomercato "alla Modric" per il Milan del prossimo futuro: occhio a Bernardo Silva

Tra i colpi ad effetto dell’ultimo calciomercato estivo del Milan spicca sicuramente quello di Luka Modric. Un campione assoluto, nonostante l’età. Un fenomeno di livello, spessore ed esperienza internazionale che sta dimostrando sul campo tutte le sue qualità. Non ci sono dubbi: uno come Modric fa la differenza, a prescindere dalla carta d’identità.

E Igli Tare lo sa bene. Il Ds albanese, che ha fortemente voluto questo colpo, è un esperto di questo tipo di acquisti, soprattutto se costituiscono dei ghiotti affari di calciomercato a parametro zero. Ecco perché Tare – con l’assoluto gradimento anche da parte di Allegri che ama questo tipo di calciatori – starebbe già valutando le prossime possibili occasioni in vista della prossima stagione. E tra queste c’è anche Bernardo Silva.

Milan, nuova idea di calciomercato a zero: occhio a Bernardo Silva

Il campione portoghese è in scadenza di contratto il prossimo giugno con il Manchester City e non c’è aria di rinnovo al momento. Anzi, l’ipotesi più accreditata ad oggi è proprio quella di una separazione a parametro zero a fine stagione. Da qui nasce l’interessamento del Milan, che può vantare anche un alleato d’eccezione per arrivare al colpaccio.

Parliamo del potentissimo agente portoghese Jorge Mendes, procuratore di Bernardo Silva, che di recente ha chiuso diversi affari con il club rossonero (Sergio Conceicao e Joao Felix tra tutti). Come riferisce calciomercato.com, nelle ultime settimane ci sarebbero stati dei contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. Anche la Juventus si sarebbe mossa in Italia, ma è chiaro come un big mondiale come Bernardo Silva possa attirare le attenzioni di molti top club in giro per l’Europa e non solo.

Di certo l’ingaggio rimane un tema decisamente centrale e importante, che però verrà eventualmente affrontato in un secondo momento, qualora i colloqui dovessero entrare ancor più nel vivo. Ma la notizia è che anche il Milan starebbe pensando al colpaccio Bernardo Silva e che i primi contatti sarebbero già andati in scena. Sarebbe un colpo ad effetto “alla Modric”, anche se in questo caso parliamo di un campione che il prossimo agosto compirà 32 anni. Una nuova idea di mercato a parametro zero senza dubbio affascinante e suggestiva per il Milan.