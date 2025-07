Allegri vuole un Milan stellare: sogna questi 6 colpi da urlo! | Calciomercato

Il Milan lavora sul mercato per accontentare Allegri e rinforzare la rosa rossonera in vista della nuova stagione: ecco gli obiettivi del tecnico livornese.

Il Milan sta portando avanti un mercato abbastanza ambizioso, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Allegri una rosa rinforzata in vista della stagione che sta per iniziare. Tare ha già consegnato all’allenatore livornese due innesti importanti a centrocampo, Modric e Ricci, ma siamo soltanto all’inizio di questa sessione di calciomercato. Sono infatti in programma anche altri acquisti di grande rilievo. Il club rossonero proverà inoltre a soddisfare le idee e le indicazioni di Allegri, che avrebbe già individuato alcuni nomi ben precisi per completare la rosa del Milan in vista del prossimo campionato. Ecco quindi, nel dettaglio, i 6 grandi obiettivi di mercato presenti nella lista dei desideri di Allegri <<<