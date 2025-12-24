Allegri, ne boccia due. E il Milan pensa a uno scambio shock / Mercato

I rossoneri si muovono in ottica calciomercato, il tecnico ha detto no a due profili e ha scelto il nuovo colpo: possibile scambio in A

Lavori in corso in casa Milan. Non basta Fullkrug ai rossoneri, che dovranno intervenire anche in altri reparti per aiutare Allegri a inseguire il sogno scudetto. L’attaccante è infatti solo il primo tassello di una lista di tre rinforzi che dovrà guardare anche alla fascia destra e soprattutto alla difesa. E proprio in tal senso arrivano importanti novità.

Allegri, infatti, ha bocciato due nomi importantissimi. No a Thiago Silva e no a Sergio Ramos: dopo attenta riflessione l’allenatore del Milan ha scelto di non inseguire la strada del grande nome in cerca dell’ultima esperienza, ma di preferire piuttosto un profilo più congeniale e a lungo termine. E, come comunicato a Tare, la scelta – per quanto complessa – è ricaduta su Federico Gatti. Ma non finisce qui.

Il Milan, infatti, ha aperto i discorsi con la Juventus che ha risposto però in modo abbastanza netto per quanto riguarda l’ipotetico arrivo di Gatti in rossonero: solo a una condizione. I bianconeri infatti vogliono una pedina in cambio dalla rosa di Allegri, con la scelta che in questo caso è ricaduta su quel Ricci che sta trovando poco spazio in rossonero. Una pista da seguire con attenzione nei prossimi giorni.