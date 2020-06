Calciomercato Roma – Tutti lo vogliono, lo prendono i giallorossi

Calciomercato Roma, i giallorossi possono accaparrarsi il centravanti che tutti vogliono

ROMA NEWS – Tante cose cambieranno nel prossimo futuro della Roma, anche la guida societaria? Può darsi. Sicuramente il calciomercato riserverà gioie e dolori ai tifosi giallorossi, con alcune cessioni dolorose necessarie per risanare il bilancio in profondo rosso. Per capire bene quali saranno i profili sacrificati dai capitolini nella prossima campagna acquisti bisognerà attendere le offensive delle altre squadre, infatti Pallotta cederà i suoi gioielli in base alle offerte che gli arriveranno. Uno dei pilastri della rosa di Fonseca, Edin Dzeko, apparentemente intoccabile, potrebbe finire sul mercato in nome di un risparmio notevole sul suo ingaggio di 7,5 milioni a stagione per i prossimi due anni. Come riporta Il Tempo il centravanti bosniaco è ancora appetito da numerosi club prestigiosi nonostante le 34 primavere. Con la Roma ha siglato fino ad ora 104 goal, dimostrandosi un degno capitano. Qual è la compagine più vicina a Dzeko? Antonio Conte stravede per l’ex City e vorrebbe portarlo alla Pinetina indipendentemente dalla partenza o meno di Lautaro. Questa volta i vertici giallorossi non opporranno resistenza e lasceranno partire il loro bomber, anche perché sono già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza che abbia qualche anno in meno. >>>IL NOME SCELTO E’ CLAMOROSO<<<