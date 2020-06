Calciomercato Roma – Tre stelle in vendita per salvare il club

Calciomercato Roma, tre sacrifici importanti per salvarsi

ROMA NEWS – Non c’è pace per la Roma di Fonseca, uscita vittoriosa dal match con la Sampdoria dopo una rimonta targata Edin Dzeko. Il successo in extremis contro i blucerchiati tiene vive le speranze Champions, la qualificazione al quarto posto sarebbe fondamentale per garantire una boccata d’ossigeno alla società giallorossa gravata dai debiti. Secondo il Corriere dello Sport la situazione dei capitolini è più grave di quanto non sia trasparito fino ad ora. Il club di proprietà di James Pallotta ha bisogno di grosse plusvalenze per potersi permettere l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A. Si parla di decine di milioni di euro, ecco allora che qualche cessione eccellente sarà inevitabile nel prossimo calciomercato. E’ stato ipotizzato il sacrificio di giovani promettenti della Primavera come Riccardi e Calafiori, ma la vendita dei due campioncini in erba non può bastare. Si prospettano almeno tre cessioni dolorosissime >>>SCOPRI CHI SARA’ SACRIFICATO<<<