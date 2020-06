Calciomercato Roma – Tentativo disperato, bloccato un altro top player

Ultime notizie Roma

Calciomercato Roma, c’è l’accordo su tutto col giocatore, si temporeggia per un motivo

ROMA NEWS – Il campionato è ripreso dopo uno stop di oltre tre mesi, in questo lunghissimo periodo si sono gettate le basi per le trattative che andranno a chiudersi al termine del campionato. La Roma si è mossa molto bene, ingaggiando a parametro zero l’attaccante spagnolo del Chelsea Pedro. Il secondo colpo di grandissimo livello sarebbe lì ad un passo. La società capitolina avrebbe bloccato Vertonghen del Tottenham, che non rinnoverà con gli Spurs. Come riporta Il Messaggero c’è l’accordo su tutto, anche sul bonus alla firma che percepirà il classe ’87 belga. Allora perché non è ancora arrivata la fumata bianca definitiva? Presto detto: i giallorossi sperano ancora di riuscire a trattenere Smalling. Il tecnico Fonseca ne avrebbe chiesto la conferma, ma il Manchester United è irremovibile sul costo del cartellino dell’inglese, 25 milioni cash. A breve dovrebbe arrivare la notizia del prolungamento del prestito fino a fine stagione, in futuro non è ancora chiaro cosa accadrà. La Roma non potrà tirare eccessivamente la corda con Vertonghen, dato che il centrale belga ha diversi estimatori in giro per l’Europa disposti a coprirlo di soldi. Fra i due litiganti potrebbe godere un terzo incomodo, sul quale la dirigenza capitolina sta lavorando dallo scorso anno >>>CONTINUA A LEGGERE<<<