Calciomercato Roma – Che dilemma! Chi sarà il nuovo bomber?

Calciomercato Roma,

ROMA NEWS – Uno dei simboli di questa Roma che spera ancora nella qualificazione Champions è Edin Dzeko, centravanti bosniaco a caccia del podio nella classifica dei marcatori giallorossi di tutti i tempi. All’ex Manchester City mancano appena 4 reti per agguantare il mito Amedeo Amadei (108) e piazzarsi sul terzo gradino del podio dietro all’inarrivabile Francesco Totti (307) e a bomber Roberto Pruzzo (138). La domanda che tutti i tifosi della Lupa si fanno è “Quanti anni avrà ancora Dzeko per scalare tale classifica?”. Si tratta di un quesito dalla risposta non così scontata. Il calciatore ha dichiarato a più riprese di trovarsi benissimo nella capitale, anche perché lo stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione gli permette di sorridere a 32 denti. Proprio l’ingaggio esagerato del centravanti giallorosso avrebbe spinto la società ad una duplice valutazione. Qualora Antonio Conte dovesse insistere di nuovo per portare il buon Edin a Milano sponda nerazzurra, la proprietà capitolina non si strapperebbe di certo i capelli, visto che risparmierebbe una cifra considerevole. La Gazzetta dello Sport rivela un’ulteriore soluzione che Pallotta sta valutando seriamente: proporre il rinnovo a Dzeko fino al 2023, spalmando lo stipendio in tre anni anziché in due.

In poche parole la Roma preferirebbe trattenere il proprio capitano, ma le sue 34 primavere sono un fattore da prendere in considerazione. Fra i nomi papabili per la sostituzione del serbo sono tre i più ambiti. >>>VEDI DI CHI SI TRATTA<<<