Calciomercato Napoli – Venerato sicuro: “Due big pronti a lasciare”

Dopo due tecnici ex rossoneri, Carlo Ancelotti e Gennaro Gattuso, Aurelio de Laurentiis ha deciso di affidare la guida del suo Napoli all'ex tecnico di Roma, Zenit San Pietroburgo e Beneamata Luciano Spalletti. Il mister toscano è stato ufficializzato con un post del Presidente azzurro su Twitter: "Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis". Il toscano non era la prima scelta del noto produttore: non è un segreto infatti che l'obiettivo primario fosse Conceicao. Spalletti potrebbe iniziare la sua avventura sulla panchina azzurra con due notizie molto negative<<<