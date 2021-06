Calciomercato Napoli – Tutto su De Paul, ma spunta l’alternativa

Scelto il nuovo allenatore, il Napoli si getterà nel calciomercato per consegnare a mister Luciano Spalletti la miglior rosa possibile per tentare un nuovo assalto alla Champions League. Salutato Gennaro Gattuso, gli obiettivi degli Azzurri non cambiano. Si continuerà con il 4-2-3-1, modulo di riferimento di entrambi i tecnici. Aurelio De Laurentiis ha intenzione di regalare al suo nuovo tecnico un giocatore in grado di far fare alla sua squadra il salto di qualità, un trequartista che possa garantire goal e assist. Il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è sempre quello di Rodrigo De Paul, capitano dell'Udinese. L'argentino però, non è l'unico sul quale il ds dei partenopei si starebbe concentrando<<<