Malagò: “Striscioni beceri? Manca cultura sportiva, servono norme repressive”

MILANO – Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, con alcune dichiarazioni riportate dall’Ansa si è espresso su alcuni striscioni che negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere: “Gli striscioni beceri? Sono anni che ne parliamo. Quando non c’è una cultura sportiva e si sconfina in episodi così gravi, ci devono essere norme repressive. Siamo purtroppo in compagnia di altri Paesi, anche in Spagna accadono episodi analoghi. L’unico Paese dove ogni tanto ci sono episodi gravi, ma che si chiudono subito, è l’Inghilterra”.