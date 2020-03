Il calcio si ferma? Domani Consiglio Federale per decidere: ecco i possibili scenari

MILANO – Alla luce del totale caos che sta avvolgendo il calcio italiano e le relative Istituzioni, la Figc ha convocato un Consiglio Federale straordinario per la giornata di domani. Lo scopo è prendere una decisione, che magari non venga smentita il giorno dopo, circa i campionati italiani (non solo la Serie A). Al momento le opzioni sembrano essere tre: la prima porta al regolare svolgimento delle partite a porte chiuse, come da decreto firmato dal Premier Conte la scorsa settimana, nonostante il Ministro dello Sport e il Presidente dell’AIC siano totalmente contrari. La seconda prevede la momentanea sospensione del campionato e la sua ripresa una volta placatasi l’emergenza (con l’ipotesi di rinviare l’Europeo per poter giocare a giugno). La terza opzione al vaglio, invece, è la più estrema e conduce verso l’annullamento definitivo della stagione in corso.

