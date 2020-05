AIC, Calcagno ribadisce: “No alle partite di pomeriggio”

MILANO – Intervenuto a Radio Punto Nuovo, Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha ribadito la propria totale contrarietà all’ipotesi di far disputare alcune partite alle 16.30: “Bisognerebbe cancellare le gare di pomeriggio e giocare in più giorni. Giocare alle 16.30 in certi periodi dell’anno diventa un problema. Dobbiamo tutelare la salute dei calciatori, che saranno anche sottoposti ad un tour de force. Con determinate temperature ritengo sia giusto giocare solo di sera”.

SUI DIRITTI TV – “Possono essere risolti solo dal Governo. Gli interessi economici in gioco sono elevati e non è giusto che qualcuno si avvantaggi o venga svantaggiato dalla ripresa. La ripartenza deve coinvolgere tutto il sistema, comprese Serie B e Serie C”.

