Napoli Calcio – Cessione pesante? No problem, il sostituto è un top player

Giuntoli punta un top in caso di cessione eccellente

Il Napoli ha messo in conto di cedere almeno uno dei propri pezzi da 90. Tra i candidati a lasciare le pendici del Vesuvio ci sarebbero Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. La speranza di Spalletti e dei tifosi è quella che si riesca a trovare una soluzione alternativa, senza cedere uno dei due pilastri della squadra.

Senza dimenticare, poi, che il capitano Lorenzo Insigne è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare già in questa finestra di mercato.

De Laurentiis ha fatto capire che qualche cessione in stagione verrà fatta in nome del bilancio, quindi si può mettere momentaneamente da parte la situazione relativa al numero 24 azzurro. Per Koulibaly il patron azzurro chiede 50 milioni di euro. Diversa invece la situazione di Fabian Ruiz che continua a piacere ai top club iberici e DeLa chiede anche più del senegalese: 60 milioni di euro. Se alla fine a partire sarà l'ex Villarreal, Giuntoli avrebbe già individuato il perfetto sostituto<<<