Napoli Calcio \ Annuncio in diretta tv: “Ecco il primo acquisto degli azzurri”

Apre ufficialmente i suoi battenti la nuova sessione estiva di calciomercato e il Napoli ha tutta l'intenzione di assecondare le richieste del suo allenatore Luciano Spalletti. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in previsione proprio dell'estate, in conferenza stampa, dopo il silenzio dei mesi scorsi. Soltanto il suo profilo ufficiale Twitter a rompere il silenzio imposto alla sua squadra, la musica però è cambiata. De Laurentiis dopo l'amarezza per la mancata qualificazione alla prossima Champions League vuole allestire una rosa in grado di lottare per le prime posizioni, anche se un occhio sarà sempre vigile sul bilancio, visto il momento di crisi economica. Conseguenza della pandemia da Covid-19.