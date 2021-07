Napoli Calcio – Spalletti non si smuove: lo vuole a tutti i costi

Serve un terzino sinistro, Elseid Hysaj è ormai un nuovo giocatore della Lazio. Mario Rui sembra destinato ad andare a giocare in Turchia e Ghoulam continua ad essere un'incognita dal punto di vista fisico. Lo scorso 7 marzo si è rotto ancora una volta un legamento crociato, il suo iter di recupero continua per il meglio e potrebbe anche essere convocato per Dimaro oppure aggregarsi alla squadra ad agosto a Castel di Sangro. Ma è innegabile, agli azzurri serve un rinforzo in quella zona del campo e Spalletti ha le idee chiare <<<