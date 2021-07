Napoli Calcio – Spalletti si scatena ed il telefono è subito bollente

E'arrivato Luciano Spalletti a Napoli. Il nuovo tecnico scelto da De Laurentiis si aspetta però rinforzi sul mercato, nonostante le parole del presidente. Sulla sessione estiva si farà grossa attenzione al bilancio, ma non solo. Sono previste delle cessioni per abbassare il monte ingaggi. Possibili partenze che saranno il preludio però anche per nuovi arrivi, uno per ogni reparto. Almeno nelle intenzioni della nuova guida tecnica, che ha le intenzioni chiare soprattutto su alcuni nomi che vorrebbe allenare, o tornare ad allenare in azzurro. Spalletti però è consapevole della situazione del club partenopeo, ma su un obiettivo non sembra transigere, dato che lo ha chiamato personalmente per convincerlo ad accettare Napoli, come nuova tappa della sua carriera<<<