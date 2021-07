Napoli Calcio – Incontro proficuo, 5 richieste di Spalletti ad ADL

"Da un confronto che avrò con Spalletti verrà fuori quello che si può fare o meno, sulla carta", così ha parlato Aurelio de Laurentiis in conferenza stampa in merito al mercato degli azzurri. Un confronto con il neo tecnico che è avvenuto nei giorni scorsi a Castel Volturno ed è stata anche l'occasione per vedere le strutture del club. Un meeting più per i giornali che per il rapporto tra i due. Il Presidente azzurro infatti, nel corso della sua conferenza stampa aveva dichiarato di aver sentito Spalletti già durante lo scorso gennaio, ma alla fine ha preferito continuare con Ringhio. E suona strano sentire che solo ora i due abbiano parlato di mercato. Da quel che è emerso l'allenatore toscano ritiene la squadra competitiva ma per il ritorno in Champions, obiettivo del Napoli, servono degli investimenti importanti <<<