Napoli Calcio – ADL vota Spalletti… con un’idea: nuovo trequartista in lista?

Continuano senza sosta a suseguirsi i nomi per quanto riguarda il Napoli. In questo momento gli uomini mercato del patron Aurelio de Laurentiis stanno cercando di capire quali siano i nomi giusti da regalare al nuovo tecnico. Parole al miele da parte di ADL per il mister toscano: "Spalletti ha sempre avuto la mia stima. Ho sempre avuto grande considerazione, lo trovo giusto per il Napoli, sa allenare molto bene, contro di lui non è mai stato semplice. Ha saputo gestire anche situazioni difficili". Ma ai complimenti ora devono seguire i fatti, i colpi in entrata, dato che a breve comincerà anche il raduno dei partenopei in vista della stagione 2021/2022<<<