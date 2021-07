Napoli Calcio | Altro che i soliti noti, cessione totalmente a sorpresa

Un sacrificio per far quadrare i conti. Un sacrificio per far partire il mercato del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, parlando ai giornalisti. Ci saranno acquisti sì, ma con grande attenzione al bilancio, una gestione oculata e la modifica del monte ingaggi, che dovrà per forza di cose essere rivisto al ribasso, rispetto a quello attuale. I nomi di cui si è parlato tanto finora sono quelli di Kalidou Kolulibaly e quello di Fabian Ruiz. Ma in realtà il calciatore che dovrebbe partire potrebbe essere un altro<<<