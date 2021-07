Napoli Calcio | Tanti gioielli a rischio: il piano di ADL

Il Napoli continua a preparare la sua stagione. Gli Azzurri però devono fare i conti con le restrizioni dovute alla diffusione della pandemia da Coronavirus. Come quasi tutte le società in tutta Europa infatti, i danni economici derivanti da chiusure e limitazioni, sono stati parecchi. Dopo tanti mesi, Aurelio De Laurentiis , il presidente del Napoli, è tornato a parlare del suo club con i giornalisti interrompendo un silenzio stampa che aveva portato con sé tante domande.

Luciano Spalletti è l’allenatore del Napoli da circa un mese. De Laurentiis ha speso parole di elogio per lui e ha auspicato un mercato d’intesa. I due, tuttavia, non si sono ancora incontrati: “Stabiliremo con l’allenatore cosa sostituire e cosa non sostituire". A rischio ci sono soprattutto i calciatori con gli ingaggi più alti. Si parla spesso in tal senso del futuro del capitano, Lorenzo insigne. Nelle ultime ore però sta prendendo piede anche un'ipotesi diversa per quanto riguarda il futuro di Kalidou Koulibaly <<<